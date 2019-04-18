Украинских операторов призывают не допускать роста цен на топливо

Киев, , 19:19 — REGNUM Украинских операторов призывают диверсифицировать поставки нефтепродуктов, чтобы не допустить роста цен на топливо. Об этом 18 апреля написал на своей странице в фейсбук украинский эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев, комментируя ввод Россией очередных экспортных ограничений в отношении Украины.

«На сайте правительства РФ появилось официальное сообщение относительно ввоза российских нефтепродуктов (прежде всего, дизельного топлива и сжиженного нефтяного газа), а также угля только с разрешения минэкономразвития. Такая формулировка несколько уменьшила степень волнения», — отметил Рябцев.

«Однако это не значит, что уже ничего не стоит делать, ведь сама угроза не исчезла. При этом важно обезопасить экономику Украины от возможных безответственных действий отдельных операторов, которые вместо осуществления диверсификации поставок будут ждать введения ограничений, чтобы поднять цены на нефтепродукты. Уже звучат заявления, что такое подорожание составит не менее 2 грн/л», — рассказал Рябцев.

Он напомнил, что ранее эксперты неоднократно предупреждали Киев о большой зависимости экономики Украины от импорта российских энергоносителей, прежде всего от нефтепродуктов и энергетического угля. Эксперт напомнил, что правительство Украины не предприняло мер для нейтрализации угроз в случае энергетической блокады.

«В прошлом году в структуре потребления на поставки из РФ приходилось 40% дизельного топлива (2,6 млн т) и 29% сжиженного нефтяного газа (0,5 млн т). Из 5,7 млн т ввозимого энергетического угля из РФ поступило 87% (4,9 млн т). Однако никаких мер, направленных на нейтрализацию этой угрозы, принято не было. Поэтому имеем то, что имеем», — возмутился Рябцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля на заседании правительства России премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что РФ запретит экспорт на Украину нефти, нефтепродуктов и угля. Их экспорт станет возможен только после получения специального разрешения.

«Устанавливается запрет на экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов… Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь, нефть, и нефтепродукты», — сказал Медведев.

При этом Россия расширяет запрет на ввоз некоторых украинских товаров.