Челябинский депутат при 195 тыс. дохода стал владельцем ещё двух квартир

Челябинск, , 21:05 — REGNUM В Челябинской области самый богатый депутат Заксобрания Константин Струков снова увеличил свой доход. В 2018 году он заработал 4 461 793 274,44 рубля, говорится в опубликованных на сайте регионального парламента сведениях о доходах.

В 2017 году у него было 3 379 130 980,89 рубля, а в 2016-м всего лишь 351 971 589,6. Заработок жены депутата составил 159 505,32 рубля.

При таком богатстве Константин Струков имеет в собственности немного объектов недвижимости. У него есть участок земли и жилой дом, а также доли в двух земельных участках и трёх объектах незавершённого строительства. Его жена является собственницей участка земли.

На втором месте по денежному богатству оказался Валерий Филиппов с доходом 282 633 379,57 рубля. Он тоже увеличил свои капиталы (в 2017 году было 269 094 792 рубля, а в 2016-м всего лишь 19 305 864,65. Из недвижимости у него семь участков земли, жилой дом, две квартиры, два гаража и три нежилых здания. Плюс к этому у него доли в нежилом помещении, четырёх нежилых зданиях и двух автостоянках.

Жена Филиппова заработала 312 907,18 рубля. Из недвижимости она имеет три участка земли, жилой дом и объект незавершённого строительства.

На третьем месте в рейтинге богатых депутатов значится Александр Фёдоров с доходом 268 653 993 рубля. В сравнении с 2017 годом заработок вырос с 235 029 736 рублей, но до уровня 2016-го (679 304 677) он пока не поднялся. Жена депутата заработала 115 092 рубля.

Примечательно, что при всём богатстве у Фёдорова нет недвижимости в собственности. А его жена со своим скромным доходом имеет два солидных земельных участка, два жилых дома, пару нежилых помещений, а также квартиру и гараж.

Четвёртым в рейтинге самых богатых челябинских депутатов стал пенсионер Семён Мительман. Он заработал 217 885 169 рублей. В 2017 году было 213 298 014 рублей, а в 2016-м 250 364 999. Из недвижимости он имеет в собственности 112 разных объектов, а также доли ещё в 35.

Пятое место в рейтинге получает Михаил Видгоф. В 2018 году он заработал 74 190 446,73 рубля. По сравнению с 2017 годом обеднел, тогда он имел 107 472 258, но в сравнении с 2016-м поднялся с 70 398 617,09. Из недвижимости в собственности у него половина квартиры площадью 97,3 кв. метра и два участка земли.

Отметим, ТОП-5 богатых депутатов такой же, что был по итогам 2017 года. Но есть такие «народные избранники», у которых их супруги в разы богаче. Самая богатая жена, как и год назад, оказалась у такого депутата, как Николай Янов. Сам он показал доход 1 278 525,19 (обеднел за год на целых 605 109,9 рубля. Его супруга тоже стала беднее. В 2017 году она показала доход в размере 355 018 679,86 рубля, а в 2018-м «всего лишь» 329 548 785,96. При этом недвижимости у них немного: Янов имеет садовый дом, участок земли и нежилое здание, а его жена — квартиру.

На втором месте оказалась супруга Юрия Карликанова. Сам он заработал в 2018 году 4 295 969 рублей, немного обеднев, в 2017 году было 4 157 532. А его жена резко разбогатела: её доход был 1 053 747 рублей, а стал целых 55 437 661. Впрочем, как и у Яновых, недвижимости у них сравнительно немного. Карликанов имеет два участка земли, нежилое здание и жилой дом, а его жена — квартиру и 1/136 долю в нежилом помещении.

Депутат Александр Решетников, как и год назад, показал весьма скромный доход. Будучи заместителем генерального директора по перспективному развитию ПАО «Ашинский металлургический завод», за 2018 год он показал доход в размере 327 645,09 рубля. В 2017 году его официальный доход на той же должности составлял 318 647,89 рубля, то есть депутат стал богаче.

Разбогатела и жена Решетникова. В 2017 году она заработала 27 566 206,66 рубля, а в 2018-м уже 35 495 918,98.

Что касается недвижимости, то у депутата в собственности три участка земли, два гаража, квартира и жилой дом. А вот его супруга владеет 49 разными недвижимыми объектами и долями в 21 объекте. Добавим также, что на Решетникове не значится ни одного транспортного средства, хотя у его жены пять легковых автомобилей, в том числе весьма «крутых», несколько грузовиков и ещё много всего.

Есть в челябинском Заксобрании и депутаты, которые заработали мало и не имеют богатых жён и мужей. Наименьший доход (195 тыс. рублей) продемонстрировал Сергей Жестков. Отметим, что в 2017 году дела у него шли лучше, заработок составил 445 тыс. рублей. Согласно сведениям о доходах, он временно не работает. При этом у него двое детей.

Совсем маленькие доходы, впрочем, не помешали ему обзавестись в 2018 году недвижимостью. В 2017-м он имел два нежилых помещения, квартиру и по 9/10 доли в двух участках земли. А в 2018-м у него дополнительно появилось две квартиры и восемь весьма больших земельных участков. Богатое наследство?

Другим более чем небогатым депутатом оказался Михаил Махов, который задекларировал за год 200 тыс. рублей. В примечаниях пометка: «доход по основному месту работы, кредит».

В 2017 году у него было 195 тыс. При этом депутат имеет троих детей. Впрочем, подушка безопасности у него солидная — 18 различных объектов недвижимости. Более того, за год их даже стало больше — появилась квартира площадью 81,8 кв. метра.

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