«Теперь Коломойский будет делать на Украине всё, что захочет» — эксперт

Киев, , 19:06 — REGNUM Беглый олигарх Игорь Коломойский вернется на Украину и будет делать в стране «всё, что захочет», в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах. Об этом 18 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявил экономический эксперт Борис Кушнирук, комментируя решение Окружного административного суда Киева, которым отменено решение о национализации неплатежеспособного «Приватбанка».

«Это демонстрация Коломойским победы. Теперь он будет делать в Украине всё, что захочет… Если выиграет Зеленский, он захочет не только тут зарабатывать. Напомню, он зарабатывал на «Укртранснафте», на «Укрнафте». Он захочет восстановить способность зарабатывать на Украине», — сказал Кушнирук.

По его словам, если Коломойский вернет контроль над «Приватбанком», то вкладчики лишатся собственных средств.

«Господина Коломойского интересует не столько физический возврат Приватбанка… Он давно вывел свои активы и средства из этого банка. Его интересует, чтобы государство ему еще и заплатило 2 млрд долл, которые он называет. У «Приватбанка» 243 млрд грн. (9,107 млрд долл) невозвращенных кредитов. Львиная часть приходится на компании, связанные с господином Коломойским. Сам по себе банк является банкротом. Если попытаться вернуть банк и вывести из него облигации государственного займа, то все граждане останутся без собственных средств», — считает Кушнирук.

Эксперт не исключает, что действия Коломойского могут похоронить «всю банковскую систему Украины» и обвалить курс гривны.

«Если все вкладчики побегут, банк упадет, похоронив всю банковскую систему Украины. Я не так беспокоюсь за вкладчиков, я уверен, что с ними все будет хорошо. А вот с курсом все будет очень плохо», — добавил он.

При этом он напомнил, что решение суда по иску Коломойского еще не вступило в законную силу.

«Еще есть апелляционные и кассационные инстанции. Кассационная инстанция — это Верховный суд. У нас уже были прецеденты, когда первая инстанция выносила решение в пользу истцов, которые подавали иски против Национального банка, когда тот или иной банк признавался неплатежеспособным и выводился с рынка. Потом в кассационной и апелляционной инстанциях выносились решения в пользу Нацбанка. Эта история далеко не завершена. Коломойскому захочется получить контроль за Нацбанком и министерством финансов, если выиграет господин Зеленский», — рассказал Кушнирук.

Он также напомнил, что правоохранительные органы США разыскивают Коломойского по обвинению в растрате средств, которые направлялись на рефинансирование «Приватбанка».

«Курсировать он может только между Украиной и Израилем. Не скрывается информация о том, что за ним охотятся уже американские правоохранители. К нему есть существенные вопросы, связанные с тем, что средства, которые Украине предоставляли США и МВФ, и направлялись на рефинансирование «Приватбанка», потом господин Коломойский их выводил и покупал на них недвижимость в США, предметы искусства и прочее. Для них это средства, украденные у американских плательщиков налогов», — пояснил Кушнирук.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2016 года правительство Украины решило национализировать крупнейший частный банк страны «Приватбанк», руководствуясь рекомендациями СНБО. 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск украинского бизнесмена и бывшего совладельца «Приватбанка» Коломойского к НБУ и правительству относительно национализации финучреждения. Суд счел, что процедура вывода неплатежеспособного банка с рынка нарушила нормы действующего законодательства.

В свою очередь, Национальный банк Украины пообещал обжаловать решение Окружного административного суда Киева. По словам начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктора Григорчука, ситуация вокруг «Приватбанка» «подрывает финансовую стабильность».

«Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком. Мы продолжим доказывать законность действий и решений регулятора в апелляционной инстанции. В очередной раз обращаем внимание, что порожденная судебными решениями правовая неопределенность подрывает финансовую стабильность», — сказал Григорчук.

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