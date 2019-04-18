Юлия Тимошенко услышала голос, призвавший её голосовать за Порошенко

Киев, 18 апреля 2019, 18:57 — REGNUM К Юлии Тимошенко обратился робот, призвавший её проголосовать действующего президента Украины Петра Порошенко, сообщила Тимошенко 18 апреля на своей странице в Facebook.
По её утверждению, робот с голосом Порошенко обратился к ней по телефону и попросил сделать 21 апреля нужный ему выбор.
Об этом телефонном звонке лидер партии «Батькивщина» поведала всей Украине.
«Твоё лицо, когда берёшь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него», — написала Тимошенко под своей фотографией.
Напомним, второй выборов президента Украины должен пройти 21 апреля.
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