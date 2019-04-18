Дипломаты России и США обсудили ход переговоров с КНДР

Москва, , 18:50 — REGNUM Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов провёл 18 апреля в Москве консультации со спецпредставителем США по Северной Корее Стивеном Биганом. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Как отмечается, стороны провели обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации вокруг Корейского полуострова.

«Подтверждено обоюдное стремление продолжать активные усилия на данном направлении во взаимодействии со всеми вовлечёнными сторонами в интересах скорейшего политико-дипломатического урегулирования проблем субрегиона», — говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба посольства США в России информирует, что Биган и Моргулов обсудили контакты каждой из сторон с КНДР на двусторонней основе и «усилия для достижения окончательной и в полной мере верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи».

Отмечается, что дипломаты американский и российский дипломаты также «рассмотрели ряд аспектов северокорейской проблематики, по которым подходы США и России совпадают, и выразили приверженность продолжению диалога для преодоления любых расхождений для продвижения вперед».

В целом в посольстве США оценили состоявшиеся консультации как «конструктивные».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Кремле сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию с визитом во второй половине апреля по приглашению российского лидера Владимира Путина. Точная дата и место встречи пока не называются.