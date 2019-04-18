Четверг, 18 Апреля 2019 года
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В США опубликовали доклад спецпрокурора Мюллера. Но не весь

Политика

Отредактированный документ состоит из 400 страниц

Вашингтон, 18 апреля 2019, 18:42 — REGNUM  Министерство юстиции США опубликовало текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве России» в выборы, сообщает 18 апреля CNN.

Стоит отметить, что опубликован не весь доклад, а его отредактированная версия, размер которой составил 400 страниц.

Материалы для составления этого документа собирались в течении почти двух лет.

В итоге 18 апреля генеральный прокурор США Уильям Барр заявил о недоказанности сговора президента Дональда Трампа с российским правительством в ходе предвыборной кампании, но не стал подвергать сомнению само «вмешательство Кремля» в американские выборы.

В чём конкретно выражалось это вмешательство, до сих пор не сообщается.

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