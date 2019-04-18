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Украине дали понять, что будет, если у власти останется Порошенко – мнение

Политика

Профессор МГИМО рассказал, какой сигнал Россия послала Украине

Москва, 18 апреля 2019, 18:54 — REGNUM  Введя запрет на экспорт российской нефти на Украину, Москва подала сигнал украинским избирателям, уверен профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 18 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Действительно, это сигнал. И, кстати, Дмитрий Медведев посылал сигнал и когда принимал Бойко вместе с Миллером, — сказал Мигранян. — И украинским избирателям было сказано: будете вести конструктивную линию по отношению к РФ — у вас будет более дешёвый газ, товары, рынок сбыта и так далее. Сегодня я должен сказать: это (запрет на поставку нефтепродуктов — прим. ИА REGNUM ) сигнал, но не Зеленскому. Это сигнал украинским избирателям. Будет Порошенко — будет продолжаться жёсткая российская линия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство России расширило запрет на ввоз украинских товаров и ограничило поставки отечественных товаров на Украину. В документе указано, что вывозить из России на территорию Украины запрещено нефть и нефтепродукты, каменноугольные масла, этилен и пропилен, нефтяной вазелин и кокс, битумные смеси, этан, бутан, бензол и толуол, а также другие углеводородные соединения.

Вывоз ряда товаров возможен с разрешения Минэкономразвития.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован перечень товаров, запрещенных в торговле с Украиной

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Санкции Украины в отношении России и контрмеры
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