Крупнейший бизнесмен Армении недоволен ростом экономики

Ереван, , 18:34 — REGNUM Лидер партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян, один из крупнейших предпринимателей Армении, не удовлетворен темпами экономического развития. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

«Да, не удовлетворяют [темпы экономического развития], — заявил Царукян.

По его словам, народ ждет, прошел год после смены власти, потерпит еще год, но люди ждут, люди хотят хорошо жить.

«После революции все уехавшие хотели вернуться, 60−70 процентов собрали вещи, уже готовы ехать, но ждут, чтобы еще кое-что изменилось: чтобы была работа, жилье, чтобы приехать и здесь жить и работать», — заявил Царукян.

Он отметил, что шаги должны быть сделаны совместно всеми парламентскими политическими силами во благо народа.

«Сегодня ответственным перед народом является «Мой шаг», а не «Лусавор Айастан» и «Процветающая Армения» (оппозиционный парламентские партии — ИА REGNUM ). Мы встали рядом с кандидатом от народа, мы сделали этот шаг по желанию народа. Я не говорю что-то противоположное, такая программа, по пунктам говорю, что должно быть осуществлено. Если мы сегодня не вкладываем инвестиции в сферу сельского хозяйства, вон половина земель не обработаны, теперь еще больше земель останутся невозделанными, потому что невыгодно, не смогли. До сих пор ни удобрения не раздали, ни селитру, ни топливо, ни семена не привезли. Что людям делать, скажите?», — заявил бизнесмен.

Кстати, позднее Царукян встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«На встрече были обсуждены вопросы повестки, в том числе отношения правительство — парламент, ситуация, сложившаяся вокруг завода «Араратцемент» и вопросы, связанные с улучшением инвестиционной среды», — заявил по итогам встречи пресс-секретарь премьера Владимир Карапетян.

В свою очередь, депутат от партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян заявила о том, что состоялась конструктивная, дружественная и эффективная встреча.

Как сообщалось ранее, сотрудники компании «Араратцемент», который принадлежит Царукяну и является единственным в Армении производителем цемента, протестовали против сокращений на предприятии. Около 1000 сотрудников завода по поручению Царукяна получили уведомления об увольнении с 15 июня.

Причина сложившейся ситуации в том, что постоянная комиссия Национального Собрания Армении по экономическим вопросам решила установить дополнительную пошлину на импортируемый цемент, но при этом импортируемое сырье не будут облагаться пошлиной. В итоге местный цемент, по словам Царукяна, не выдерживает конкуренцию с иранским.