Елена Кукушкина второй год подряд — самая богатая коммунистка Урала

Салехард, , 18:18 — REGNUM 19 апреля депутаты Законодательного собрания Ямала опубликовали сведения о своих доходах. По итогам прошлого года доход главы ямальского окружного отделения КПРФ Елены Кукушкиной составил 10,3 млн рублей. Вероятно, она стала самой богатой коммунисткой на Урале, следует из сведений о доходах депутатов-коммунистов федерального округа.

Отметим, Кукушкина занимает лидирующее положение по объему доходов уже второй год подряд. Так, в 2017 году ее личный доход составил 9,3 млн рублей. И за тот год это — самый высокий показатель среди депутатов-коммунистов региональных парламентов на Урале.

Так как в этом году еще не все парламентарии раскрыли свои доходы, мы сравнили показатели Елены Кукушкиной с уровнем материального благосостояния других коммунистов за 2017 год. Отметим, все перечисленные депутаты в 2016—2017 годах не демонстрировали резкой динамики — то есть, резкого обогащения или падения доходов. Следовательно, можно предположить, что в 2018 году их доходы остались примерно на том же уровне.

Так, занявший вторую строчку рейтинга парламентарий от КПРФ — Тамара Казанцева — заработала в 2017 году 5,9 млн рублей. Тамара Казанцева — член фракции КПРФ в Тюменской областной думе. Ее коллега, коммунист Иван Левченко, заработал чуть меньше — 5,085 млн рублей, заняв третье место. Отметим, еще один тюменский коммунист Юрий Юхневич заработал в 2017 году существенно меньше — 1,25 млн рублей.

Четвертое место принадлежит руководителю фракции КПРФ в парламенте Челябинской области. Игорь Егоров в 2017 году заработал 4,55 млн рублей. Для сравнения, его коллега по фракции Константин Чуркин — в два раза меньше, 2,2 млн рублей. Примечательно, что в Челябинской областной думе трудится самый бедный коммунист Урала — Михаил Махов, за 2017 год он задекларировал доходы на сумму в 195 тыс. рублей.

В Заксобрании Свердловской области доходы коммунистов также ощутимо разнятся. Так, глава фракции КПРФ Александр Ивачев заработал в 2017 году 2,13 млн рублей (его супруга — почти 400 тыс. рублей). Почти столько же получил в 2017 году его коллега Вячеслав Венгер — 2,3 млн рублей. Еще один партиец, Игорь Аксенов, получил чуть больше — 3 млн рублей. Меньше всех в 2017 году получил Александр Ладыгин — 580 тыс. рублей.

Известный в ХМАО политический дуэт от КПРФ — Алексей Савинцев и Василий Жуков — в 2017 году получили 3,15 млн рублей и 2 млн рублей соответственно. В Курганской области коммунисты в региональном парламенте заработали чуть меньше: так, Василий Кислицын получил 1,5 млн рублей, а Иван Евгенов — 1,9 млн рублей.