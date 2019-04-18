О реновации в России: значительная часть жилого фонда в ужасающем состоянии

Новосибирск, , 18:17 — REGNUM Можно много и справедливо критиковать реновацию, но факт остаётся фактом — реновация нужна, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель межрегиональной общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, комментируя внесённый в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей стране.

Читайте также: Законопроект о распространении реновации на всю Россию внесен в Госдуму

«Значительная часть жилого фонд в РФ находится в ужасающем состоянии, а потому, когда в июне 2017 года была принята московская программа реновации, «Гражданский патруль» направил обращение президенту России Владимиру Путину с предложением распространить московский опыт на всю страну. Под призывом к президенту «Реновируйте Россию» подписались более тысячи человек из разных регионов. На наш взгляд, не Москва нуждается в обновлении, а вся наша страна. И речь даже не о небольших моногородах и посёлках, но и о крупных мегаполисах. Шутка ли, в третьем по величине городе России — Новосибирске — есть многоквартирные дома без канализации вообще, и это почти в центре. Так что саму идею мы безоговорочно поддерживаем. Ну, а уж как она в наших широтах будет реализована, будем посмотреть», — высказал своё мнение общественник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, распространяющий реновацию на всю Россию. Инициатива предлагает механизм реализации реновации, приемлемый для всех субъектов страны. Указанный законопроект совместим и не ставит законодательных ограничений для реализации реновации в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: Нужно отрабатывать: о реновации жилья в Москве и «другой России»