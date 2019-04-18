Эксперт объяснил, почему ВТО не станет заступаться за Украину

Москва, , 18:38 — REGNUM Россия может не опасаться того, что после запрета на ввоз её нефтепродуктов на Украину со стороны ВТО могут последовать какие-то санкции, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 18 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Иосифу Сталину приписывают слова, что месть — это то блюдо, которое подают холодным, — сказал Мухин. — Я обращаю ваше внимание на то, что в ВТО недавно приняли решение в пользу России относительно того, что она поступает правильно, ограничивая движение товаров. Это позволяет нам сделать то, что мы сделали сейчас, совершенно безнаказанно. Раньше было опасно, и нас могли наказать — введя санкции. А сейчас это невозможно, так как есть соответствующее судебное решение. Поэтому прагматичная позиция России налицо, и не надо здесь искать политическую подоплёку».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны, расширив список товаров, запрещённых для импорта на украинскую территорию из РФ.

«В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры. Я подписал постановление правительства на эту тему», — заявил Дмитрий Медведев.

Кроме того, введён запрет на экспортные поставки на Украину российской нефти и нефтепродуктов.

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