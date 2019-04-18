РФ напрасно признала Петра Порошенко легитимным президентом – политолог

Москва, , 18:29 — REGNUM Запрет на экспорт нефтепродуктов из России на Украину нужно было ввести гораздо раньше, считает политолог Евгений Тарло. Об этом он заявил 18 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Это надо было сделать гораздо раньше и гораздо более жёстко заявить о неприятии позиции Порошенко, начиная с его избрания, — сказал Тарло. — Признали абсолютно нелегитимным захват власти действующим президентом Порошенко и очень долго вели с ним заискивающие беседы. А сейчас, когда стало очевидно, что не наш украинский кандидат [на пост президента Украины] готов к какому-то улучшению отношений с нами, мы это делаем».

При этом политолог отметил, что России не надо питать лишних надежд в связи с возможным избранием шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины.

«У нас есть объективные противоречия с государством Украина, — сказал Тарло. — У РФ с Украиной с момента сговора в Беловежской пуще возникли проблемы. Граница пошла по селам и разделила дома, семьи и предприятия. Я бы не усугублял эти противоречия в связи с новым президентом. Надо дать шанс ему сделать какие-то шаги навстречу. Но, конечно, мы должны защищать свои интересы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля стало известно, что Россия запрещает ввоз на территорию страны украинской продукции машиностроения, металлообработки и лёгкой промышленности. Также устанавливается запрет на экспортные поставки на Украину российской нефти и нефтепродуктов. Кроме этого, определяется перечень продукции, которую с 1 июня 2019 года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В частности, это касается товаров топливно-энергетического комплекса.

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