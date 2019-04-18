Медведчук продолжит бороться за освобождение украинских заключенных

Киев, , 17:46 — REGNUM Украинский политик, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что продолжит бороться за украинских заключенных частным образом и «питает надежду» на освобождение 24 украинских моряков (задержанных Россией после провокации Киева в Керченском проливе). Об этом он заявил в интервью деловой газете Financial Times, отреагировав на заявления кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые говорят, что планируют исключить Виктора Медведчука из дальнейших мирных переговоров, сам.

Медведчук рассказал, что ему удалось добиться освобождения 485 заключенных, прежде чем он «поссорился» с президентом Порошенко в прошлом году из-за того, что, как он утверждает, президент нарушил обязательства, взятые на себя Украиной, и сделка по обмену пленными провалилась.

Также политик в этом интервью заявил, что действующий президент Украины с трудом попал во второй тур, но если бы пророссийские голоса были объединены, единый кандидат мог бы пройти во второй тур вместе с Зеленским. Медведчук считает, что Порошенко спланировал раскол среди политических сил, представляющих интересы Юго-Востока Украины, чтобы повысить свои шансы.

«В преддверии выборов (имея отрицательный рейтинг более 50%) господин Порошенко усилил жесткую антироссийскую политику, обвинил своего оппонента — комика Владимира Зеленского — в том, что он «российская марионетка», и вывесил рекламные щиты, изображающие «решающий выбор» между ним и господином Путиным», — говорится в интервью Медведчука.

«Владимир Владимирович Путин не сказал мне на нашей последней встрече, что он поддерживает Зеленского или выступает против Порошенко. Он сказал: мы будем работать с тем, кого изберут. Но это зависит от того, кого изберут и какие у них взгляды», — сказал Медведчук в интервью изданию.

В материале отмечается, что «доверительные разговоры» с Владимиром Путиным позволяют Медведчуку продолжать, несмотря на противодействие кандидатов в президенты, вести переговоры об освобождении украинцев частным образом и «питать надежду» на освобождение 24 моряков после его встречи с Путиным в апреле 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, что в марте Виктор Медведчукзаявил, что уже вел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на предмет освобождения моряков, задержанных в Керченском проливе, но для этого еще предстоит запустить сложнейший правовой механизм. Что же касается обмена незаконно удерживаемыми лицами с республиками Донбасса, то его давно можно было бы успешно провести, однако на то отсутствует политическая воля со стороны Киева.

25 ноября 2018 года российские пограничники пресекли провокацию ВСУ в районе Керченского пролива с участием трех украинских кораблей — буксира «Яны Капу» и малых артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь»,

Находившимся на судах 24 украинцам (двое — сотрудники СБУ, остальные — кадровые военные) предъявлено обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.