Замгубернатора с четырьмя детьми зарабатывал 9,3 тыс. рублей в месяц

Екатеринбург, , 17:52 — REGNUM В Свердловской области новый заместитель ггубернатора Олег Чемезов заработал в 2018 году 111 554,19. В среднем его ежемесячный доход составлял 9296,18 рубля, следует из представленных им сведений о доходах.

В сравнении с 2017 годом Олег Чемезов даже немного обеднел. Тогда его доход составил 111 906,01 рубля.

При этом в собственности у него нет объектов недвижимости. Есть участок земли площадью 5034 кв. метров, жилой дом 495,6 кв. метров. Также он владеет снегоходом.

У его четверых несовершеннолетних детей в пользовании есть различные объекты недвижимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Олег Чемезов стал заместителем губернатора в конце марта. Перед этим он работал в Тюменской областной думе, где был заместителем председателя комитета по бюджету, налогам и финансам.

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