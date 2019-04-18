Четверг, 18 Апреля 2019 года
21:00:24 МСК

Генпрокурор США: Россия в выборы вмешивалась, но Трамп ни при чём

Политика

Спецпрокурору Мюллеру разрешили дать показания в Конгрессе

Генпрокурор США: Россия в выборы вмешивалась, но Трамп ни при чём
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Хакеры

Вашингтон, 18 апреля 2019, 17:45 — REGNUM  Генеральный прокурор — министр юстиции США Уильям Барр заявил, что Российская Федерация якобы вмешивалась в ход президентских выборов в Соединённых Штатах в 2016 году, но предвыборный штаб победившего кандидата Дональда Трампа никак не был с этим связан. Об этом Барр заявил сегодня, 18 апреля, выступая на пресс-конференции, посвященной публикации полной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.

«Благодаря проведенному спецпрокурором расследованию мы теперь знаем, что совершившие эти нарушения российские агенты не сотрудничали ни с президентом Трампом, ни со штабом Трампа», — сказал генеральный прокурор Барр.

Он подчеркнул, что специальный прокурор Мюллер в ходе своего расследования пришёл к выводу, что ни один гражданин США не состоял в сговоре с властями Российской Федерации, которые якобы вмешивались в американские выборы.

«Благодаря тщательному расследованию спецпрокурора мы теперь знаем, что с россиянами, которые осуществляли эти действия… целенаправленно не сотрудничал ни один американец», — заявил генеральный прокурор Барр.

Он добавил, что все американские граждане должны радоваться тому, что все наконец разъяснилось и подтвердилось.

Также Барр рассказал, что в преддверии публикации доклада Мюллера Белый дом был с ним ознакомлен. Это полностью соответствует положениям закона об этикете в правительстве, в котором сказано, что лица, упоминаемые в докладе спецпрокурора, могут знакомиться с докладом перед его публикацией. Никто из членов администрации не просил вносить каких-либо изменений в доклад.

Кроме того, Барр подчеркнул, что администрация Трампа полностью сотрудничала с офисом специального прокурора при проведении расследования. Белый дом никак не препятствовал спецпрокурору Мюллеру получать необходимые для его расследования документы.

Барр добавил, что у него нет никаких возражений против того, чтобы спецпрокурор Мюллер лично выступил в Конгрессе и дал публичные показания по деталям своего доклада.

При этом Барр сказал, что некоторые детали доклада все же не будут обнародованы, так как они содержат конфиденциальную информацию, но таких деталей немного.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика и политическая борьба в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить