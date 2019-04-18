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Власти Крыма поддержат иностранный бизнес – глава республики

Политика

На ЯМЭФ-2019 собрались более 4,5 тысячи участников из 89 стран мира

Ялта, Крым, 18 апреля 2019, 17:26 — REGNUM  Власти Крыма поддержат иностранный бизнес, который собирается работать на полуострове. Об этом 18 апреля заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, выступая на пятом Ялтинском международном экономическом форуме.

«Мы готовы в рамках поддержки иностранного бизнеса и преодоления санкционного режима какие-то дополнительные, на региональном уровне, меры поддержки иностранных предпринимателей проработать», — заявил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее организаторы форума заявили, что в 2019 году будет заключен ряд крупных инвестиционных соглашений на общую сумму в 7 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Крыма: ЯМЭФ помогает полуострову пробивать политические барьеры

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Ялтинский международный экономический форум
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