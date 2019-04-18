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Зеленский: Амнистии и особого статуса для Донбасса не будет

Политика

Бандеровской Украине Донбасс не вернуть

Киев, 18 апреля 2019, 17:18 — REGNUM  Лидер президентской гонки на Украине шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае своей победы на выборах (в которой уже почти никто не сомневается), он выступит против предоставления Донбассу особого статуса, а также подчеркнул, что закон об амнистии для ополченцев Донбасса он не подпишет. Об этом Зеленский заявил в интервью РБК-Украина.

Зеленский заявил, что конфликт в Донбассе придется урегулировать очень долго и главным оружием Украины по «возвращению» Донбасса кандидат в президенты считает информационную войну.

«Я считаю, что это вообще наша большая история и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что считает самым страшным — это отсутствие диалога с жителями Донбасса, так как, по его словам, там был выстроен «информационный забор», который Зеленский и собирается пробивать.

Чтобы изменить ситуацию потребуется очень много гуманитарных шагов, отметил он. Одним из таких шагов Зеленский назвал создание некоего информационного русскоязычного портала, который бы сообщал «правдивые вещи» о событиях на Украине.

Также в интервью Зеленский прямо сказал, что никакого закона об амнистии для ополченцев Донбасса он подписывать не будет, а президента России Владимира Путина назвал врагом.

Что касается предложений ряда украинских политиков о предоставлении Донбассу особого статуса, то Зеленский считает такие предложения вредными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всякое информационное взаимодействие между Донбассом и Украиной действительно прервалось в 2014 году, но произошло это потому, что захватившие власть на Украине бандеровцы и их приспешники бросили против несогласного с насильственным захватом власти Донбасса вооруженные силы. Донбасс бомбила фронтовая авиация, велись жесточайшие артиллерийские обстрелы, даже использовалось тактические ракетное оружие.

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