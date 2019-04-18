Генпрокурор США заявил, что Кремль не продвигал Трампа в президенты

Вашингтон, , 17:15 — REGNUM Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что следствию не удалось найти доказательств сговора Дональда Трампа с Россией на выборах в 2016 году.

Об этом он заявил 18 апреля на пресс-конференции. Тем не менее, Барр не стал подвергать сомнению само вмешательство России в выборы.

«После почти двух лет расследования, тысяч повесток, сотен ордеров и допросов свидетелей спецпрокурор убедился в финансировании российским правительством незаконного вмешательства в выборы 2016 года, но не обнаружил сговора кампании Трампа и других американцев», — сказал Барр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Трамп неоднократно заявлял, что расследование его «сговора с Россией», проводящееся группой спецпрокурора Роберта Мюллера, является незаконным.

Напомним, полный текст итогового доклада комиссии Мюллера до сих пор не опубликован.

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