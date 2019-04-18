В Италии 18-летним гражданам могут разрешить выбирать сенаторов

Рим, , 17:11 — REGNUM Глава комиссии по конституционным вопросам нижней палаты парламента Италии Джузеппе Брешиа подготовил законопроект, снижающий возрастной ценз для избирателей на выборах в Сенат, передает информагентство ANSA в четверг, 18 апреля.

Сейчас депутатов нижней палаты парламента Италии избирают граждане не моложе 18 лет, сенаторов — избиратели не моложе 25 лет. Правительство формируется по итогам выборов в нижнюю палату парламента.

Брешиа предложил коллегам по парламенту поделиться своим мнением об этой инициативе, которая, по его словам, может стать «важным сигналом для новых поколений».