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В Италии 18-летним гражданам могут разрешить выбирать сенаторов

Политика

Сейчас членов верхней палаты парламента выбирают граждане не моложе 25 лет

Рим, 18 апреля 2019, 17:11 — REGNUM  Глава комиссии по конституционным вопросам нижней палаты парламента Италии Джузеппе Брешиа подготовил законопроект, снижающий возрастной ценз для избирателей на выборах в Сенат, передает информагентство ANSA в четверг, 18 апреля.

Сейчас депутатов нижней палаты парламента Италии избирают граждане не моложе 18 лет, сенаторов — избиратели не моложе 25 лет. Правительство формируется по итогам выборов в нижнюю палату парламента.

Брешиа предложил коллегам по парламенту поделиться своим мнением об этой инициативе, которая, по его словам, может стать «важным сигналом для новых поколений».

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Политическая жизнь Италии
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