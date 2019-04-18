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Глава Крыма: ЯМЭФ помогает полуострову пробивать политические барьеры

Политика

Власти республики уверены, что нынешний состав участников форума позволит решить многие задачи

Глава Крыма: ЯМЭФ помогает полуострову пробивать политические барьеры
Иллюстрация: Rk.gov.ru
Сергей Аксёнов на церемонии торжественного открытия V Ялтинского международного экономического форума

Ялта, Крым, 18 апреля 2019, 17:11 — REGNUM  Ялтинский международный экономический форум для Крыма стал инструментом, пробивающим политические барьеры. Об этом 18 апреля на заседании в рамках ЯМЭФ заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«В этом году Республика Крым и вся Россия празднует пятилетие возвращения Крыма на историческую Родину. За минувшие пять лет, несмотря на то, что были сложности и проблемы, сдвиги очевидны. И не заметить их невозможно. ЯМЭФ — это инструмент, который позволяет нам пробивать все политические барьеры, которые возникают в мире. У нас сформировался «Форум друзей Крыма»», — отметил глава РК.

По его убеждению, нынешний состав участников форума позволит решить многие задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ялте проходит пятый международный экономический форум. По данным организаторов, на мероприятии ожидают более 4,5 тысячи участников из 89 стран мира.

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Ялтинский международный экономический форум
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