Глава Крыма: ЯМЭФ помогает полуострову пробивать политические барьеры

Ялта, Крым, , 17:11 — REGNUM Ялтинский международный экономический форум для Крыма стал инструментом, пробивающим политические барьеры. Об этом 18 апреля на заседании в рамках ЯМЭФ заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«В этом году Республика Крым и вся Россия празднует пятилетие возвращения Крыма на историческую Родину. За минувшие пять лет, несмотря на то, что были сложности и проблемы, сдвиги очевидны. И не заметить их невозможно. ЯМЭФ — это инструмент, который позволяет нам пробивать все политические барьеры, которые возникают в мире. У нас сформировался «Форум друзей Крыма»», — отметил глава РК.

По его убеждению, нынешний состав участников форума позволит решить многие задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ялте проходит пятый международный экономический форум. По данным организаторов, на мероприятии ожидают более 4,5 тысячи участников из 89 стран мира.

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