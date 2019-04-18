ЛДПР претендует на победу в губернаторских выборах в трех регионах

Москва, , 16:59 — REGNUM Кандидаты от ЛДПР могут победить на выборах губернатора в двух-трех регионах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявил лидер партии Владимир Жириновский.

«Сложилась ситуация, когда в двух-трех (регионах) мы можем победить, в двух-трех — коммунисты. Получится шесть — «Единая Россия», пять возьмет оппозиция, но они этого боятся», — рассуждает Жириновский.

Среди регионов, в которых пост губернатора может занять представитель ЛДПР — Ставропольский край, Волгоградская область, Вологодская область и Санкт-Петербург, указал лидер партии.

«Ставрополь — слабый, Владимиров, Бочаров слабый — Волгоград, Вологда, там тоже слабенький. Петербург тоже можем победить», — заявил Жириновский.

В сентябре 2019 года в 16 регионах пройдут прямые выборы губернаторов, еще в двух регионах — решение примут заксобрания.