Туркмения оказалась на последнем месте в «Рейтинге свободы прессы – 2019»

Ашхабад, , 16:50 — REGNUM За минувший год Туркмения опустилась еще на две позиции и оказалась на последнем — 180-м месте в «Рейтинге свободы прессы — 2019», подготовленном аналитиками европейской неправительственной организации «Репортеры без границ».

Правозащитники отмечают, что «правительство Туркмении контролирует все средства массовой информации, а немногочисленные интернет-пользователи могут получить доступ только к версии Интернета с высоким уровнем цензуры».

"Под предлогом повышения привлекательности городов власти периодически возобновляют кампанию по демонтажу спутниковых антенн с домов, тем самым лишая общественность одного из немногих оставшихся способов доступа новостям из независимых источников. Новый закон о вещании теоретически предусматривает возможность использования частных телеканалов, но только при условии, что они пропагандируют «позитивный имидж Туркменистана», — говорится в комментарии к рейтингу.

Также «Репортеры без границ» акцентировали внимание на том, что «преследования в отношении немногих журналистов, которые тайно работают на зарубежные СМИ, продолжают расти — в последние годы несколько корреспондентов были арестованы, подверглись пыткам и нападениям, в результате чего оказались вынуждены прекратить работу».

Среди республик бывшего СССР наилучшие показатели, по мнению авторов рейтинга, продемонстрировали Эстония — 11-е место, Латвия — 24-е и Литва — 30-е.

Также в первую сотню смогли войти Грузия — 60-е, Армения — 61-е, Молдавия — 91-е и Киргизия — 83-е.

Затем следуют Украина — 102-е место, Россия — 149-е, Белоруссия — 153-е, Казахстан — 158-е, Узбекистан — 160-е, Таджикистан — 161-е и Азербайджан — 166-е.

Лидерами «Рейтинга свободы прессы» европейские правозащитники назначили Норвегию, Финляндию и Швецию. Также в ТОП-10 традиционно вошли Нидерланды, Дания, Швейцария, Новая Зеландия, Ямайка, Бельгия и Коста-Рика.

Хуже всего условия для работы журналистов и деятельности СМИ, по мнению авторов рейтинга, складывается в Туркмении, Северной Корее, Эритрее, Китае и во Вьетнаме.