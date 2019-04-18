НБУ обжалует решение суда по «Приватбанку»

Киев, , 16:30 — REGNUM Национальный банк Украины обжалует решение окружного административного суда Киева, которым признано противоправным и отменено решение о национализации неплатежеспособного «ПриватБанка». Об этом 18 апреля говорится в сообщении НБУ.

По словам начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктора Григорчука, ситуация вокруг «ПриватБанка» «подрывает финансовую стабильность».

«Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком. Мы продолжим доказывать законность действий и решений регулятора в апелляционной инстанции. В очередной раз обращаем внимание, что порожденная судебными решениями правовая неопределенность подрывает финансовую стабильность», — сказал Григорчук.

При этом НБУ предложил совету по финансовой стабильности обратиться в совет национальной безопасности и обороны и в правительство относительно судебных практик, которые вредят международному имиджу Украины.

«Законность решений очевидна, и обратная процедура в этом вопросе невозможна, ведь для этого нет ни правовых, ни экономических оснований. После вывода неплатежеспособного банка с рынка с участием государства «ПриватБанк» полностью перешел на рыночную бизнес-модель и сегодня является самым прибыльным украинским банком и частью стабильной и прозрачной банковской системы», — пояснил первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Регулятор отметил, что недостаток в капитале банка обнаружен в результате стресс-тестирования и подтвержден результатами инспекционной проверки и независимой международной аудиторской компанией.

«Поскольку бывшие акционеры банка не выполнили взятые на себя обязательства по финансовому оздоровлению банка, о чем лично уверяли в своем письменном обращении, Национальный банк признал «ПриватБанк» неплатежеспособным и обратился к правительству с предложением приобрести права собственности на акции банка», — сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2016 года правительство Украины решило национализировать крупнейший частный банк страны «ПриватБанк», руководствуясь рекомендациями СНБО.

18 апреля окружной административный суд Киева удовлетворил иск украинского бизнесмена и бывшего совладельца «ПриватБанка» Коломойского к НБУ и правительству относительно национализации финучреждения. Суд счел, что процедура вывода неплатежеспособного банка с рынка нарушила нормы действующего законодательства.

Напомним, в апреле Коломойский потребовал вернуть ему 2 млрд долларов капитала «ПриватБанка».

«Мне непонятна позиция государства. Они хотят оставить себе «ПриватБанк»? Пусть оставляют. Мне не нужен «ПриватБанк». Но там лежало 2 млрд долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов», — сказал Коломойский.