Гранты получат 145 победителей «политологического» конкурса РФФИ и ЭИСИ

Москва, , 16:22 — REGNUM Гранты на проведение исследований в сфере общественно-политических наук получат 145 победителей совместного конкурса Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Итоги конкурса подведены 18 апреля, список победителей опубликован на сайте РФФИ.

Всего на конкурс поступило 982 заявок по 14 темам конкурса. Победители получат гранты от 400 тысяч до 3 млн рублей — в зависимости от направления и темы планируемого исследования.

Председатель экспертного совета РФФИ, президент Российской ассоциации политической науки (РАПН) Оксана Гаман-Голутвина сообщила ИА REGNUM, что три четверти заявок — 75% — поступило из высших учебных заведений, почти 16% — из учреждений Российской академии наук (включая региональные отделения РАН), около 9% были представлены издательствами в соответствующей номинации. Лидерами по числу представленных проектов стали МГУ им. М.В.Ломоносова, где политология и родственные дисциплины преподаются на семи факультетах, и МГИМО МИД России, а также Санкт-Петербургский, Финансовый, Южный федеральный, Уральский федеральный, Дальневосточный федеральный, Казанский федеральный, Алтайский и Балтийский федеральный университеты.

Наибольшее внимание участников привлекли следующие темы: «Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования»; «Гражданственность как ценностное основание социальной активности в современном обществе»; «Символическая политика и исторические символы в политических процессах»; «Возможности и границы применения новых коммуникативных технологий в современном обществе»; «Образ будущего России: стратегические приоритеты и очки роста»; «Этнополитические процессы в современном мире»; «Ключевые тренды политической эволюции современного мира».

Как сообщается на официальном сайте ЭИСИ, поддержанные проекты посвящены развитию партийно-политической системы России, повышению эффективности современных государственных систем, новым коммуникативным технологиям в общественно-политических процессах. Молодые политологи, победившие на конкурсе, займутся исследованиями взаимодействия власти и общества, социальных стратегий молодежи, этнополитических процессов в России и мире.

В издательской номинации преимущество получили работы, посвященные политическим элитам, пространственному развитию России и особенностям референдумов в мире.

«Реализуемые проекты позволят не только придать импульс развитию политической науки в стране, но и ускорить создание новых национальных политологических школ. Немаловажно, что темы, по которым будут проводиться исследования, полностью соответствуют повестке дня — они дадут ответы на вопросы, значимые как для России, так и для мирового сообщества», — заявил председатель Совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов.

Срок реализации проектов составит от 8 до 12 месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в экспертный совет конкурса вошли ведущие российские политологи, специалисты в различных отраслях современного политологического знания. Прием заявок на конкурс стартовал 1 февраля 2019 года и завершился 15 марта 2019 года.

О необходимости поддержки исследований в сфере общественно-политических наук на III Съезде Российского общества политологов в сентябре 2018 года заявил первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко.