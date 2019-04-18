МВД Украины призвали закрыть фан-зону на стадионе, чтобы избежать драк

Киев, , 16:13 — REGNUM Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Виктория Пташник опасается массовых драк в фан-зоне НСК «Олимпийский» в Киеве во время дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Соответствующее заявления Пташник сделала 18 апреля в эфире одного из украинских телеканалов.

«Очень странно, что будет фан-зона, потому что это очень опасно. Одно дело, когда люди сидят на местах и, если на трибунах будет происходить какое-то противостояние, оно не сможет набрать массового характера. Представители полиции смогут оперативно отреагировать. Если будет фан-зона в середине стадиона, там люди будут стоять. Я не исключаю драки, которая может перерасти в массовую. Будет ли достаточно самих полицейских, которые будут находиться в самой фан-зоне? Как они, не дай бог, будут разнимать людей? Такой формат мне точно не нравится», — сказала Пташник.

Она также призвала министерство внутренних дел отказаться от планов собрать людей в фан-зоне на поле стадиона.

«Задача министерства внутренних дел предотвратить любые негативные последствия не только тем, что они сделают усиленную охрану с 10 тыс. полицейских, но фан-зону нужно запретить. Я не хочу, чтобы фан, которого предложила команда Зеленского, перерос в телесные повреждения», — добавила Пташник.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Киеве на стадионе «Олимпийский» в 19.00 запланированы дебаты между Зеленским и Порошенко. 17 апреля глава министерства внутренних дел Арсен Аваков пригласил представителей штабов кандидатов в президенты в МВД для окончательного согласования схемы проведения дебатов на стадионе. При этом министр заявил о планах задействовать поле стадиона для создания фан-зоны. Для охраны общественного порядка привлекут до 10 тысяч правоохранителей.

На вопрос, каким образом планируется развести сторонников двоих кандидатов, Аваков ответил: «Мы предлагаем разделение… фан-секторов на несколько зон, чтобы максимально избегать конфронтационной риторики».