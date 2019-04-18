Навстречу выборам: суд признал незаконной национализацию «Приватбанка»

Киев, , 16:12 — REGNUM В четверг, 18 апреля, киевский окружной административный суд признал незаконной национализацию крупнейшего частного финансового учреждения страны — «Приватбанка». Начатая два с половиной года назад национализация нарушала нормы законодательства, выяснил суд за трое суток до второго тура выборов. Банк не был неплатежеспособным.

Представители основного ответчика по этому делу, Национального банка Украины, сообщили о готовности оспаривать решение суда. Однако мало у кого есть сомнения в том, что если накануне второго тура выборов, на которых победит ставленник Игоря Коломойского, суд отменяет национализацию его банка, то и после выборов ничего не изменится.

Две недели назад Коломойский сказал, что сам «Приватбанк» его не интересует, зато очень интересуют 2 миллиарда долларов, которые были у него на счетах. Так звучало предложение к Порошенко о компромиссе. Порошенко его не послушал, и Владимир Зеленский тут же выключил уже было включенный режим игры в поддавки ‑ и теперь, несомненно, выиграет выборы.

Как и ожидалось, по мере приближения ко второму туру выборов, то есть к несомненному поражению Петра Порошенко, скорость бегства крыс с его корабля все увеличивается. Одновременно с этим увеличивается и скорость, с которой формально нейтральные органы власти делают все новые «неожиданные» открытия.

Самые предусмотрительные вроде главы МВД Арсена Авакова начали делать реверансы в стороны Коломойского-Зеленского еще за много недель до первого тура. Чуть менее прозорливые стали покидать фракцию Порошенко в промежутке между двумя турами. Судьи и губернаторы устремились «прочь от Порошенко» уже накануне финального поражения.

Игорь Коломойский был одним из основных спонсоров майдана, основным спонсором его нацистских группировок как в Киеве, так и в Донбассе, был одним из тех, с кем согласовывали выдвижение Порошенко. Некоторое время Коломойский работал в системе его власти. Однако Порошенко, как всегда, оказался слишком жадным, чтобы делиться.

Финансовая система на Украине по степени своей «прозрачности» и «честности» может сравниться разве что с судебной. И нет никакого смысла разбирать, были ли у государства основания для отъема «Приватбанка». Как всегда, все решилось по праву сильного, и в 2016 году, и сейчас. Просто тогда сильным был Порошенко. А теперь — нет.

Правда, ранее посол США на Украине Мари Йованович строго-настрого запретила Владимиру Зеленскому отдавать «Приватбанк» обратно Коломойскому. Но, как показывает практика, средний украинский миллиардер может пережить нескольких американских послов. К тому же Коломойский уже честно сказал, что его интересует не банк, а деньги.

Само же решение окружного суда (вместе с датой принятия этого решения) красноречиво показывают, как «изменится» ситуация в украинской политике при новом президенте. Реально изменить сможет разве что список фамилий и названий. Руководители компании «Рошен», в принципе, уже могут готовиться к национализации.