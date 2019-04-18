Санкт-Петербург, , 16:09 — REGNUM Глава Ленинградской области Александр Дрозденко задекларировал за 2018 год доход в 5 млн 22 тыс. рублей. Это больше, чем в 2017 году (3,78 млн рублей), но все же значительно меньше, чем доходы «второй половины» губернатора. Это следует из документов, опубликованных 18 fghtkz на сайте правительства Ленобласти.

Супруга Александра Дрозденко в 2018 году сумела заработать более 14,6 млн рублей (в 2017 году было почти столько же — более 14,2 млн рублей).

Как и прежде, в собственности губернатора Ленобласти нет никакого недвижимого имущества. В пользовании у Александра Дрозденко находятся квартира площадью 305 кв. метров и жилой дом площадью 327,9 кв. метров — они же заявлялись и по итогам 2017 и 2016 годов.

Губернатору по-прежнему принадлежат легковой автомобиль Volvo XC 90, квадроцикл «Ямаха 700», снегоход SKI-DOO SKANDIC WT 900 ACE, мотоцикл Harley-Davidson TRI GLIDE ULTRA и два прицепа — для автомобиля и квадроцикла. Никаких изменений в движимом имуществе губернатора также не произошло.

Супруга губернатора, как и ранее, владеет четырьмя земельными участками, площадью 4634,2 кв. м, 371 кв. м, 284 кв. м и 11 кв. м, а также жилым домом площадью 327,9 кв. м.

Кроме того, Ирине Дрозденко принадлежит 2/3 доли квартиры общей площадью 305 кв. м, гостевой дом площадью 46,4 кв. м, хозблок с гаражом площадью 30,3 кв. м и два нежилых здания (115,6 кв. м и 51,5 кв. м). Двух последних объектов не было в прошлогодней декларации губернатора. Также во владении жены губернатора — 2/36 доли в автостоянке общей площадью 1095,7 кв. метров.

У супруги губернатора — автомобиль Land Rover Discovery (в прошлом году был заявлен Land Rover Range Rover Sport).

Несовершеннолетний ребенок семьи Дрозденко владеет 1/3 квартиры общей площадью 305 кв. м.

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