Кто бы ни стал президентом, есть самая болезненная тема для Украины

Москва, , 15:59 — REGNUM Стало известно, что на подготовку ко второму туру Петр Порошенко потратил вдвое больше, чем его оппонент. Около 100 млн гривен, а это почти $4 млн. Владимир Зеленский же — около $2 млн. Пока пунктов к рейтингу действующему президенту Украины это не прибавило. Три четверти украинцев по-прежнему говорят, что будут голосовать за Зеленского, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Кто бы ни стал президентом, самая болезненная тема для Киева — это газовый транзит. Если Газпром введет в строй «Турецкий поток» и «Северный поток-2», а, скорее всего, так и будет, то транзит газа через Украину упадет до 10 млрд кубометров в год. Решение Россией принято, и вероятный победитель Владимир Зеленский вряд ли сможет на него повлиять», — считает эксперт.

Ну и вторая проблема, по его мнению, — это, конечно, инвестиции. Будущее Украины зависит, прежде всего, от европейских инвесторов. Украине нужно $20 млрд европейских инвестиций ежегодно. Схема стандартная, предложенная Польше, Турции, Балтии, предполагающая открытие европейских рынков, создание завязанных на европейский рынок производств. Это получилось у Польши и Турции, но схема дала сбой в Прибалтике.

«Дадут европейцы деньги или нет — никто не знает. Но без европейских инвестиций модернизация экономики Украины будет крайне проблематичной, кто бы не стал президентом. В любом случае, помимо денег на все нужно время», — считает Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко во втором туре президентских выборов вложил в свою избирательную кампанию в два с лишним раза больше средств, чем его оппонент — шоумен Владимир Зеленский.

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