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Посол Южной Кореи о выборах: «Демократия в Индонезии всё более зрелая»

Политика

Посол выразил надежду на рост отношений между Индонезией и Южной Кореей при новом правительстве

Джакарта, 18 апреля 2019, 16:25 — REGNUM  Южная Корея поздравляет Индонезию с проведением самых крупных прямых выборов президента в мире. Об этом, как сообщает Sindonews, заявил посол Южной Кореи в Индонезии Ким Чанг-Бим.

«Выборы в этот раз прошли спокойнее и более организованно, чем в предыдущие годы. Это показывает, что демократия в Индонезии становится более зрелой», — отметил посол.

Ким Чанг-Бим также выразил надежду, что результаты выборов в Индонезии будут способствовать развитию страны и укреплению единства.

«Надеюсь увидеть рост отношений между Индонезией и Южной Кореей при новом правительстве», — добавил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Австралии в Индонезии Гари Куинлан высоко оценил организацию и работу центральной избирательной комиссии (ЦИК) во время дня голосования в Индонезии 17 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Австралии высоко оценил проведение выборов в Индонезии

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Внешняя политика Индонезии
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