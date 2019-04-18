Могерини заявила о грядущем «воссоединении Балкан с Европой»

Брюссель, , 15:50 — REGNUM Европейский союз готовится начать официальные переговоры с Албанией и Македонией о присоединении этих стран к объединению. Об этом 18 апреля сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«В июне Северная Македония и Албания начнут переговоры о вступлении в Европейский союз», — сказала она на заседании комитета Европарламента по внешней политике.

В ходе выступления Могерини также отметила, что ей не нравится говорить о «расширении» Евросоюза на Западые Балканы, и она предпочитает вести речь о «воссоединении Балкан с Европой».

«Если вы посмотрите на карту Европы, то вы увидите, что Балканы являются её частью», — заявила Могерини.

Она подчеркнула, что при проведении продуманной и последовательной политики, ЕС сможет добиться максимального влияния в данном регионе.

Напомним, в минувшем году Еврокомиссия официально рекомендовала начать переговоры о принятии Албании и Македонии в Европейский союз. Ранее в Брюсселе была одобрена Стратегия расширения ЕС, которая предусматривает включение в объединение шести балканских кандидатов. Это также Сербия и Черногория, для которых были обозначены сроки вступления — до 2025 года, Босния и Герцеговина, подавшая заявку на членство в 2016 году, но пока не имеющая статуса кандидата, а также отделившийся от Сербии край Косово, которому сдержанно обещана возможность «прогресса на европейском пути».