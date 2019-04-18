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В Турции к пожизненным срокам приговорили 11 бывших военнослужащих

Политика

Их признали виновными в государственном перевороте

Анкара, 18 апреля 2019, 15:50 — REGNUM  Стамбульский суд приговорил 11 бывших военнослужащих к пожизненным срокам тюремного заключения по обвинению в попытке государственного переворота в стране, сообщает 18 апреля Anadolu Ajansi.

Власти страны обвиняют в организации путча организацию ФЕТО, членами которой были осужденные.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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Попытка военного переворота в Турции
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