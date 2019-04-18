В Турции к пожизненным срокам приговорили 11 бывших военнослужащих

Анкара, , 15:50 — REGNUM Стамбульский суд приговорил 11 бывших военнослужащих к пожизненным срокам тюремного заключения по обвинению в попытке государственного переворота в стране, сообщает 18 апреля Anadolu Ajansi.

Власти страны обвиняют в организации путча организацию ФЕТО, членами которой были осужденные.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции разыскиваются 47 человек, подозреваемых в терроризме