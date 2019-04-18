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В МИД РФ не понимают, почему ОБСЕ защищает арестованных в Крыму радикалов

Политика

В ЕС обвиняемые в террористической деятельности внезапно превратились в гражданских журналистов

Ялта, Крым, 18 апреля 2019, 15:34 — REGNUM  В МИД РФ недоумевают из-за реакции ОБСЕ на арест в Крыму участников запрещённой в России организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 18 апреля во время брифинга на полях ЯМЭФ заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На эту историю неожиданно отреагировал не кто-нибудь, а представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир. Буквально вчера он опубликовал соответствующий пресс-релиз, в котором обвиняемые в террористической деятельности лица внезапно превратились в так называемых гражданских журналистов», — отметила Захарова.

По её словам, МИД РФ направит в ОБСЕ соответствующие материалы и поставит на вид европейскому чиновнику, что такие оценки и материалы не соответствуют его мандату.

Как сообщало ИА REGNUM, Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 15 мая 23 активистов террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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