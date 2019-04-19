Как могут США заставить Турцию отказаться от российских С-400

Анкара, , 03:17 — REGNUM Контракт на поставку в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» стал причиной напряжения в отношениях между США и Турцией. Какие методы воздействия может применить Вашингтон, чтобы вынудить Турцию отказаться от этой сделки, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Американское издание The New York Times выпустило статью, посвященную возможности введения санкций против Турции, если поставка российских ЗРК С-400 состоится. Авторы статьи — глава Комитета Сената США по вооружённым силам Джим Инхоф, глава Комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш и влиятельные сенаторы Роберт Менендес и Джим Рид. По их мысли, вопрос со стороны США должен быть поставлен жестко — если Турция приобретает российские ЗРК, значит, сделка по продаже американских истребителей F-35 должна быть отменена.

Впрочем, президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял, что сделка по С-400 не может быть отменена, а глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу пригрозил заменить дополнительными С-400 американские ЗРК Patriot в случае отказа США от поставки. Такая же участь может постигнуть и истребитель F-35, замену которым Турция также будет искать у других поставщиков. Пока что американские угрозы выглядят в данном контексте слабее турецких, ведь последнее, чего хотел бы Вашингтон, это усиления российского или китайского ВПК посредством фактической передачи кому-то из них турецкого запроса на ЗРК и истребители.

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