Премьер-министр Венгрии предлагал поделить Украину — польский политик

Варшава, , 15:34 — REGNUM Во время кризиса на Украине премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Польше захватить часть Украины и разделить её с Венгрией, заявил польский политик Славомир Нитрас, сообщило 18 апреля польское издание Onet.pl.

По словам Нитраса, Венгрия является очень опасной страной, жаждущей пересмотреть итоги Второй мировой войны в плане европейских границ.

«Орбан мечтает о таком изменении, я это знаю. Виктор Орбан убеждал нас, чтобы во время украинского кризиса занять землю и поделиться ею. Он мечтает о пересмотре границ в Европе…» — рассказал польский политик.

Он также назвал Венгрию «страной с большими комплексами», а Виктора Орбана очень опасным и интеллигентным политиком.

Напомним, Венгрия конфликтует с Украиной из-за «полуфашистского» закона об образовании, который ущемляет права венгерского национального меньшинства, проживающего в Закарпатье.

Читайте также: Венгрия считает «полуфашистским» закон Украины об образовании

До тех пор, пока Украина не изменит закон, Венгрия намерена блокировать работу комиссии Украина — НАТО.

Читайте также: В НАТО солидарны с Венгрией относительно украинского закона об образовании