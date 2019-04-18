Демократы Конгресса США объявили о «кризисе доверия» к генпрокурору

Вашингтон, , 15:26 — REGNUM Влиятельные демократы американского Конгресса, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер Демократической партии Сената Чак Шумер выступили с совместным заявлением, в котором призвали специального прокурора Роберта Мюллера как можно скорее дать публичные показания в Палате представителей и Сенате.

Заявление, представленное на официальном сайте Пелоси, выпущено за несколько часов до пресс-конференции генпрокурора Уильяма Барра и последующего представления доклада Мюллера Конгрессу. Заявление гласит, что «пристрастное отношение генерального прокурора Барра к докладу Мюллера», «его безответственные показания перед Конгрессом» и намерение выступить перед СМИ до того, как доклад станет доступен, вызвали «кризис доверия к его независимости и беспристрастности».

«Мы считаем, что единственный способ восстановить доверие общественности к расследованию специального прокурора заключается в том, чтобы сам специальный прокурор Мюллер как можно скорее дал публичные показания в Палате представителей и Сенате. Американский народ заслуживает услышать правду».

Как сообщало ИА REGNUM, противники президента США Дональда Трампа делали крупную ставку на расследование Мюллера, выражая надежду, что спецпрокурор откроет нечто такое, что приведет для президента к очень серьезным последствиям, вплоть до импичмента. Когда генпрокурор ознакомился с докладом и заявил, что никакого «сговора» Трампа с Россией не было, оппозиция не сдалась и начала требовать полной публикации отчета Мюллера, хотя с противоположной стороны им и объясняли, что некоторое редакторское вмешательство в ряде случаев разрешено и даже предусмотрено законом. Теперь, после объявления о выходе доклада, демократы потребовали отменить пресс-конференцию Барра, чтобы он не сформировал у сограждан нужное Трампу мнение о расследовании, а затем и объявили о «кризисе доверия» к генеральному прокурору.