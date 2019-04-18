Из Косово в Евросоюз за десять лет бежало 20% населения

Приштина, , 15:22 — REGNUM Отделившийся от Сербии край Косово за период с 2008 по 2018 год покинули 345 тысяч человек, что составляет около 20% населения. Такие данные приводит приштинский Институт EPIK (European Policy Institute of Kosovo).

Сообщается, что практически все эти люди бежали из Косово в страны Европейского союза. При этом почти половина из них (более 141 тысячи человек) перебрались в ЕС нелегально.

Согласно исследованию, одними из основных причин оттока населения из Косово являются недовольство экономической и политической ситуацией в крае, а также отсутствие чётких перспектив на будущее. Опросы показали, что на сегодняшний день более половины молодых косоваров хотят уехать за рубеж, считая миграцию единственным возможным вариантом решения своих проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, отток косовского населения в Венгрию, Австрию, Германию приобрёл особо массовый характер в разгар кризиса с беженцами в ЕС в 2015 году. Пользуясь хаосом на границах, косовские албанцы стали проникать в страны Западной Европы под видом беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки.

Между тем, власти стран Евросоюза отказывают косоварам в предоставлении статуса беженца, относя их в категорию экономических мигрантов. С точки зрения ЕС, Косово является «безопасной страной», а следовательно, оснований для запроса об убежище у прибывающих оттуда мигрантов нет.

Ожидается, что после либерализации визового режима с ЕС, которой Приштина рассчитывает добиться в ближайшее время, число жителей Косово, желающих уехать в надежде на лучшую жизнь, только возрастёт.

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