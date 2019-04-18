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Столкновения в Ливии: число жертв достигло 205 человек

Политика

Более 900 человек получили ранения

Триполи, 18 апреля 2019, 15:16 — REGNUM  По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в результате боевых действий на окраине ливийской столицы, города Триполи, погибли 204 человек, сообщает 18 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Свыше 900 человек получили ранения различной степени тяжести, все они были доставлены в госпитали, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Число погибших в вооруженном конфликте составляет 205 убитых и 913 раненых», — отмечается в заявлении ВОЗ.

Напомним в начале апреля вооруженные силы главнокомандующего Халифы Хафтара начали военную операцию против Правительство национального единства Ливии, заседающего в Триполи.

Конфликт в очередной раз обнажил тяжелую ситуацию в стране, которая после вторжения в 2011 году войск НАТО фактически расколота на несколько анклавов.

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Гражданская война в Ливии
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