Сторонники Порошенко уверовали в победу Зеленского и трепещут

Станислав Стремидловский, , 15:11 — REGNUM

С самого первого тура президентских выборов на Украине не прекращается форменная истерика у бывшей представительницы команды одесского губернатора Палицы Зои Казанжи, передает «Таймер» (Одесса). В своем блоге в социальных сетях эта ярая сторонница «Евромайдана» пишет с начала апреля гневные посты, посвященные основному сопернику пока еще действующего президента Петра Порошенко — шоумену Владимиру Зеленскому. Так, недавно Казанжи написала, что Зеленский совсем не знает украинского языка, а 17 апреля вообще сравнила его с «монстром», сами выборы на Украине объявив «ползучим государственным переворотом»: «Почему из 39 кандидатов, где были люди с бэкграундом и репутацией, избиратель вдруг выбрал голограмму? Голограмма родила шесть роликов и всевозможными способами избегает любого общения. Голограмма не артикулирует ничего, кроме набора банальностей и обещаний. Голограмму вдруг начали поддерживать те, кто славится информационными и политтехнологической операциями по всему миру. Голограмму ждут люди, бежавшие из страны или притаившиеся, чтобы пересидеть… Поэтому всё, что происходит сейчас — это надругательство над институтом выборов; над избирателями, которые не понимают, как их используют технологически; над медиа, чей запрос на общение с рейтинговым кандидатом нагло игнорируется. Всё, что происходит сейчас — это сфера органов государственной безопасности».

Депутат городского совета от «Оппозиционного блока» Богдан Гиганов в ожидании смены власти не сдерживает эмоций, сообщает «Думская» (Одесса). В своем блоге в соцсетях он опубликовал гневный пост с требованием, чтобы сторонники Порошенко покинули страну. «Мы не будем блокировать аэропорты! Уезжайте! Паспорт можете выбросить», — пишет депутат, который ранее открыто заявлял о своих симпатиях к «стране-агрессору». Пост Гиганова вызвал среди его подписчиков смешанные эмоции. Но многие из них поддержали народного избранника. К примеру, депутат Николай Скорик заявил, что некоторых сторонников Порошенко выпускать из страны нельзя. Отметим, в последнее время сторонники России заметно активизировались в сети. Так, аналогичные призывы публиковал почетный гражданин Одессы и автор «Заметок Ватника» Олег Губарь, который назвал нынешнюю власть оккупационной.

Колумнист портала «Херсонцы» (Херсон) задается вопросом, кого же поддержат херсонцы во втором туре выборов? Многие жители Херсонщины, как и всей страны, до сих пор не могут прийти в себя после такого унизительного поражения Порошенко в первом туре. Некоторым до сих пор непонятно, как такой опытный политик-«тяжеловес», блестящий оратор, искусный дипломат, удачливый бизнесмен, проработавший большую часть своей жизни на государственных должностях, мог проиграть актеру, шоумену, новичку в политике без всякого опыта Зеленскому. Более чем убедительная победа последнего перечеркнула все «достижения» действующего президента за минувшие пять лет и вызвала недоумение во всем мире. Мало кто из глав государств попадал в такую неприятную и не прогнозированную сторонниками главы державы ситуацию. Порошенко оказался в крайне затруднительном положении. По сути, он в глубоком цейтноте и ему придется совершить почти невозможное — убедить большинство избирателей в своей решимости исправить допущенные ошибки, чтобы сделать Украину процветающей страной. Да, пока ему пяти лет не хватило… Зато сразу после избрания он обещает переломить ситуацию: вернуть Крым и Донбасс, «поставить на место» Путина, поднять экономику, снизить тарифы и сделать всех граждан Украины счастливыми. К сожалению, это опять только обещания. И к тому же довольно трудно осуществимые. А времени у Порошенко практически не осталось. Одна надежда — уповать на промахи неопытного Зеленского, на какую-то чрезвычайную ситуацию и на… чудо.

Недавно в двух крупнейших волынских университетах — Луцком национальном техническом университете и Восточном национальном университете имени Леси Украинки — состоялись две встречи, рассказывают «Волинські Новини» (Луцк). Их посетили украинский крымскотатарский политик, заместитель председателя Меджлиса татар Крыма (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахтем Чийгоз и украинский переводчик, дипломат, шоумен Дмитрий Чекалкин. Одно но: оба спикера являются доверенными лицами действующего президента Украины и одновременно кандидата в президенты, поэтому на встречах со студентами фактически открыто агитировали за него. Издание поинтересовалось биографиями доверенных лиц Порошенко. И выяснило, что Чийгоз в 2004 году сбил на переходе беременную женщину, которая скончалась в больнице, однако суд почему-то не увидел состава преступления в его действиях, обязав заплатить семье погибшей компенсацию в размере 80 000 гривен. Так, в статье «Деньги решают всё?» портала «Крымский ТелеграфЪ» за 2011 год указано, что на следствие влияли представители как законных, так и незаконных крымскотатарских общественных организаций, для которых Чийгоз был очень выгодным на его посту. И хотя он был признан виновным, правоохранители так и не рискнули привлечь его к уголовной ответственности. Кроме того, еще один неоднозначный факт из биографии Чийгоза: передел Бахчисарайского рынка в 2006 году. Что касается Чекалкина, то он с 1989 по 1991 год учился в аспирантуре Московского военного института иностранных языков, является референтом-переводчиком с арабского и иврита. Впоследствии преподавал в том же вузе, работал над кандидатской диссертацией.

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль побывал в прямом эфире «Радио Свобода». Его интервью прослушали «Новини Закарпаття» (Ужгород). Обсуждался ход выборов президента Украины, политическая ситуация в стране и положение дел на Закарпатье. «Масса наших людей (особенно старшее поколение), до сих пор воспитанное на русских народных сказках о золотой рыбке, исполняющей желания, скатерти-самобранки, которая сама накрывает на стол, или Иванушки-дурачка, который всех умнее, — прокомментировал Москаль результаты первого тура. — Люди верят пустым обещаниям, что после выборов и газ подешевеет, и жить станет лучше. Это как массовый психоз и сезонное заболевание, которое чем-то напоминает захват власти Виктором Ющенко в 2004 году. А потом наступило горькое разочарование». Говоря о профессионализме следующего президента Украины, губернатор Закарпатья ответил: «Если руководство страны будет непрофессиональным, проект «Украина» придется закрывать…».

Посол Канады на Украине Роман Ващук выступил в университете «Львовская политехника», пишет «Збруч» (Галичина). Он был откровенным настолько, насколько это может себе позволить дипломат: слегка троллил «южного соседа» (то есть США), разбирал недостатки национальных черт украинцев, одобрительно отозвался о нынешней украинской власти и сдержанно прокомментировал команду Зеленского. Посол сдержанно воспринял идею этого кандидата о заключении двусторонних военных соглашений между Украиной и западными странами, подчеркивая, что Канада нацелена на многосторонние соглашения. «Украина не является уникальной в феномене нестандартных кампаний или своего рода бунта против традиционных политиков и традиционного их нарратива и подхода к жизни, — подчеркнул канадский дипломат. — Мы это видели в одной из соседских стран, которая граничит на юге с Канадой, где оказался нетрадиционный кандидат. Но, например, мы с ним и его администрацией — здесь важную роль играла наша министр иностранных дел — смогли договориться, несмотря на десятки различных твитов, о новом торговом соглашении».

«Днепропетровский бизнесмен, еврей Игорь Коломойский, который ограбил украинский народ на миллиарды долларов, давно задумал захватить Украину с помощью своего телевизионного канала «1 + 1», — уверен портал «Сіверщина» (Чернигов). — Технология проста — посадить украинца перед телевизором и впихнуть в него через программу новостей, что на Украине все плохо. На переднем плане были популярные шоу, телесериалы, а в программе новостей — убийства, аварии, насилие и тому подобное. Об успехах и росте почти не упоминалось. Порошенко сумел отобрать у Коломойского в пользу государства «Приватбанк» и «Укрнефть», посредством которых тот зарабатывал свои нечистые миллиарды. Сам бизнесмен был вынужден бежать с Украины и сейчас скрывается в Израиле. Однако «1 + 1» остался за ним, на него он не жалеет денег, чтобы и дальше влиять на неразборчивых украинцев посредством журналистов телеканала и шоуменов. Трудно сомневаться в том, что комический телесериал «Слуга народа», в котором Зеленский играет роль украинского президента Голобородько, а теперь и проект «Зеленский — президент Украины», это не замысел Коломойского. Израильская газета «Макор Ришон» прямо так и пишет: «Канал «1 + 1» стал ключевым инструментом в борьбе с Порошенко, а главным козырем Коломойского является Зеленский». И добавляет: «Если на выборах победит Зеленский, это будет окончательная месть Коломойского». И, надо откровенно сказать, эта месть для Украины может быть очень страшной. Очень важную информацию о своем кандидате в президенты привел в интервью упомянутой газете Коломойский, которую мы, украинцы, должны учитывать при голосовании 21 апреля: Зеленский на «сто процентов еврей». Правда, замечает он, Зеленский не религиозный еврей, «но мы работаем над тем, что по крайней мере он будет соблюдать шабат».

«Если мы будем разделены, то у агрессора будет возможность захватить Украину», — заявил в Тернополе глава Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) в Тернополе. Он подчеркнул необходимость единения украинцев, чтобы противостоять «намерениям» России поработить их, передает «За Збручем» (Тернополь). Епифаний выступал во время литургии и молебна в храме святых мучеников Бориса и Глеба в Тернополе: «Сейчас мы переживаем сложные, непростые времена становления нашего Украинского государства. На востоке страны идет война. Агрессор пытается поработить физически и разделить внутри государства. И мы должны понять: если мы будем разделены, то тогда северный сосед будет иметь возможность захватить нашу страну». По словам главы ПЦУ, именно сейчас наступил для Украины решающий момент, когда каждый делает серьезный выбор на президентских выборах: «Это решающий момент для Украины и каждого из нас. Мы с вами выбираем наше будущее. Будущее на последующие годы. Это то будущее, которое мы с вами наметили на майдане независимости во время революции достоинства. Тогда «небесная сотня» положила свою жизнь именно за европейский вектор развития нашего Украинского государства, за что погибли и тысячи наших героев на востоке Украины. Об этом мы должны помнить и быть мудрыми, бдительными, справедливыми и чувствовать ту ответственность, которая лежит на каждом из нас».

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук призвал украинскую молодежь «не дать никому высмеять Украину», сообщает «Курс» (Ивано-Франковск). «Мы будем проявлять нашу национальную и христианскую зрелость через участие в выборах президента Украины. Поэтому призываю вас к зрелой ответственности. Не дадим никому высмеять Украину, глумиться над кровью и страданием нашего народа, который ценой собственной жизни борется за настоящую свободу! — подчеркнул Шевчук. — В конце 2013 года нас пытались лишить возможности реализовать нашу национальную мечту — мечту о свободной, соборной, европейской Украине. Среди героев «небесной сотни» были и ваши ровесники — студенты, спортсмены, волонтеры, молодые родители. Сегодня нашу свободу ценой большого самопожертвования оберегают от российского агрессора защитники на востоке Украины, которым мы не имеем права нанести удар в спину».

Священник Украинской православной церкви Московского патриархата из Ровенской области пожаловался на службу безопасности Украины, информирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). Отцу Виктору Земляному из Острога выбирали меру пресечения. Однако суд отказался принимать его под стражу. Как рассказал священник, он дал следователю личное обязательство, что не будет покидать Ровенскую область. Если уезжает более чем на одни сутки, то обязан информировать об этом органы. К слову, отец Виктор — частый гость в СБУ. Спецслужба возбудила против него два уголовных дела: за разжигание межконфессиональной вражды и за распространение литературы, призывающей к насильственным действиям. В Ровенской епархии УПЦ МП отец Виктор отвечает за юридический отдел, который отстаивает позицию патриархата в судах, боролся с Украинской православной церковью Киевского патриархата, а теперь с Православной церковью Украины. «Мне предлагают подписать соглашение со следствием, чтобы я самостоятельно признал себя виновным, — говорит Земляной. — Убеждают меня заплатить штраф, но я не вижу своей вины. Они боятся, что все эти дела развалятся. Ведь как только они попадут в суд, то всем будет за них стыдно. В уголовные дела против меня легли доносы священников УПЦ КП, а теперь уже ПЦУ. Для меня странная ситуация, когда священник пишет на священника какие-то доносы. Сейчас работники СБУ ездят в села и опрашивают людей. Мне приписывают распространение православной литературы, в частности брошюр о церковнославянском языке, которых у меня не было. Этой литературы даже не смогли найти у меня дома. Следователи сейчас только предполагают, что я раздавал такую литературу. Самое страшное то, что меня хотели обвинить в государственной измене. Убежден, что так на меня давят, чтобы я не ездил по селам, где есть межконфессиональные проблемы». Издание напоминает, что до этого на допрос в СБУ было вызвано более десяти священников УПЦ МП с Ровенщины.

Венгры Закарпатья настаивают на том, что Будапешт встал на их защиту не под влиянием Москвы, пишет Mukachevo.net (Мукачево). Об этом говорится в заявлении, которое получила редакция от «Общества венгерской культуры Закарпатья» и Демократического союза венгров Украины: «Венгерские организации Закарпатья отвергают заявления Петра Порошенко о том, что Венгрия встала на защиту языковых и образовательных прав венгров Закарпатья под влиянием Москвы. Вопреки утверждению президента, ни Венгрия, ни закарпатские венгры не заинтересованы в том, чтобы дети, которые живут в Украине, не овладели украинским языком. Напротив, мы считаем важным знание государственного языка и много лет добиваемся обучения венгерских детей украинскому языку по соответствующей методике. Однако это не означает, что мы смиримся с ограничением нашего общества в реализации языковых и образовательных прав. Такую нашу позицию подтверждают многочисленные обращения и собранные нами более 65 000 подписей под требованием защитить и сохранить наши права. С сожалением констатируем, что президент забыл о своих предвыборных обещаниях венграм Закарпатья в 2014 году по сохранению и расширению языковых и образовательных прав нашей общины, тогда как вся его деятельность доказывает обратное. Мы и в дальнейшем будем настаивать на полной реализации конституционных прав национальных меньшинств, в том числе закарпатских венгров, и выступать за соблюдение нашим государством взятых на себя международных обязательств по этому вопросу».

На Яворивском полигоне военные учатся освобождать города, рассказывает Zaxid.net (Львов). Бойцы белоцерковской 72-й механизированной бригады проходят специальные учения. Особое внимание уделяется боям в населенных пунктах. Чтобы освободить город, нужно позаботиться и о собственной безопасности, и о безопасности гражданского населения. По легенде учений, военнослужащие штурмуют захваченный городок. «Мой батальон играл роль противника, который занял оборону в населенном пункте. Задача ротационного подразделения, которое сюда прибыло на обучение, захватить населенный пункт и осуществлять его защиту», — говорит заместитель командира батальона Богдан Дегодюк. Военные отрабатывают наступление и оборону в городе, а также патрулирование участка и взаимодействие с техникой. Сымитировать реальность позволяет лазерная система MILES. На экипировке солдат и техники размещен комплекс лазерных излучателей и приемников, позволяющих отслеживать количество попаданий и промахов. «Должны были захватить эти здания, чтобы больше узнали, как нужно это всё делать. Благодаря инструкторам мы выявляли свои ошибки и их устраняли», — говорит служащий с позывным «Сева». Такие учения проводят с участием тренеров НАТО. «Наш международный учебный центр на сегодня один из лучших в Восточной Европе. Здесь готовят людей по стандартам альянса. Через него прошло больше 20 000 военнослужащих вооруженных сил Украины», — добавляет министр обороны Украины Степан Полторак. Для 72-й бригады — это уже второй тренинг. Два года назад на Яворивском полигоне учили только батальонные тактические группы. На этот раз приступили к тренингу бригады. «Мы выполняем основную задачу — обучаем наших военнослужащих военному делу, это поможет им сохранить свою жизнь, жизнь своих товарищей, братьев и выполнить основную задачу — освободить Украину», — говорит командир 72-й бригады Артем Богомолов. В июле этого года военные отправятся на восток, чтобы применить полученные умения уже в боевых условиях.