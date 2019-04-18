Военно-морская академия США перестанет принимать трансгендеров

Вашингтон, , 15:11 — REGNUM Военно-морская академия США больше не будет разрешать трансгендерам посещать данное учебное заведение в соответствии с новой политикой Пентагона, блокирующей большинство трансгендернов от службы в армии. Об этом сообщает 17 апреля The Washington Examiner.

Хотя Военно-морская академия ранее принимала трансгендерных студентов, в том числе тех, кто хотел сделать операцию по перемене пола во время учебы, таким студентам будет запрещено посещать Военно-Морскую Академию начиная с 2020—2021 учебного года.

Новая политика Пентагона, которая вступила в силу в этом месяце, не затронет тех, кто будет посещать военно-морскую академию в течение 2019−2020 учебного года, сообщила пресс-секретарь Военно-Морской академии Джессика Максвелл.

При администрации Обамы трансгендеры могли служить в армии и проводить операцию, но новая политика администрации Дональда Трампа запрещает тем, у кого диагностирована гендерная дисфория, вступать в армию, если они не были медицински стабильны в течение 36 месяцев, и еще не сделали операцию. Они также должны служить в соответствии со своим биологическим полом.

Политика позволяет нынешним трансгендерным служащим, которые уже оперировались или проходят подготовительную терапию, продолжать службу.

Между тем, Пентагон отверг идею о том, что новая политика — это запрет на трансгендерных служащих и утверждает, что «ко всем людям будут по-прежнему относиться с достоинством и уважением».