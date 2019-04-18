Высокий рейтинг Сталина – это тоска по образу великой страны – Кургинян

Москва, , 15:28 — REGNUM То, что большинство жителей России положительно оценивают историческую роль советского лидера Иосифа Сталина, говорит о запросе народа на социальную справедливость, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 18 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«За последние 20−30 лет всё изменилось, просто потому что произошли процессы, которые воздействуют на общественное сознание. Каждый из этих процессов определённым образом на что-то повлиял, — сказал Кургинян. — Люди поняли, что те, кто его ругает [Сталина], они странным образом ещё определённые вещи делают. Возникла связь между поношением Сталина и поношением России. Потом возникло свободное информационное пространство. И оказалось, что колоссальное количество вещей, сказанных против Сталина, являются просто наглой ложью. Абсолютно не соответствующей никаким историческим фактам. Возник вторичный шок. Возник образ великой страны. Возникла тоска по образу великой страны и социальной справедливости».

Кроме того, Кургинян обратил внимание на результаты исследований историка Виктора Земскова, которые не подтвердили историй про «десятки миллионов расстрелянных» во времена правления Сталина.

«Там среди этих расстрелянных и Ежов, и Ягода, — сказал Кургинян. — Никакого эксцесса, выходящего за мировые нормы, нет. Была трагедия, входящая в ряд трагедий мировой истории. Выпячивание трагедии и превращение её во что-то неслыханное — это антисталинский миф, на котором разрушили СССР».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведённого экспертами «Левада-центра», историческую роль Иосифа Сталина склонно положительно оценивать подавляющее большинство жителей Российской Федерации — 70%. Только 19% опрошенных оценивают его роль в жизни страны отрицательно.

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