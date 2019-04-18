Трамп и союзники готовят массированную пиар-атаку в ответ на доклад Мюллера

Вашингтон, , 15:19 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и его союзники планируют многостороннюю пиар-кампанию в ответ на выпуск отредактированной версии доклада специального прокурора Роберта Мюллера, сообщает 18 апреля The Washington Examiner.

Согласно генпрокурору Уильяму Барру, Мюллер пришел к выводу, что Трамп не вступал в сговор с Россией в преддверии президентских выборов 2016 года, и если противники Трампа настаивают, что доклад Мюллера не оправдывает президента, его сторонники готовы прийти ему на помощь.

Так, Алекс Титус, пресс-секретарь протрамповской некоммерческой организации America First Policies, уверяет, что его организация выведет своих людей на телевидение, радио и в печать, чтобы подтвердить американской общественности, что президент Трамп был полностью оправдан докладом Мюллера.

Поддерживающий Трампа в Палате представителей конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц также планирует отправиться на телевидение, «чтобы обсудить отчет Мюллера, как только он будет выпущен».

Кампания Трампа заявила, что президент будет оправдан с выходом отчета, а ее директор по коммуникациям Тим Мерто призвал к расследованию происхождения самого расследования Мюллера — изучить «лжецов», которые спровоцировали это «показное» дело.

Реакция союзников Трампа дополняет собственный ответ Белого дома на доклад. Генеральный прокурор Уильям Барр и заместитель генерального прокурора Род Розенштейн проведут пресс-конференцию 18 апреля в 9:30 утра по местному времени (16.30 мск), и накануне Трамп объявил, что он может провести свою собственную пресс-конференцию после выступления Барра.

«Завтра вы увидите много очень сильных вещей», — сказал президент.

Адвокаты Трампа Джей Секулоу и Руди Джулиани также, вероятно, появятся на телевидении. Ожидается, что полный доклад Мюллера составит примерно 400 страниц, что создаст трудности для тех, кто надеется получить оперативный ответ. Секулоу планирует назначить несколько сотрудников на каждый раздел отчета, чтобы быстро прочитать его; он сказал, что его команда предоставит анализ в течение дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Конгрессе США настаивают на отмене пресс-конференции по докладу Мюллера. Законодателей беспокоит, что пресс-конференция станет пиар-ходом, который сформирует у граждан о докладе мнение, нужное Белому дому.