Макрон наградит пожарных почётной медалью за «спасение» Нотр-Дама

Париж, , 14:56 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон наградит пожарных, участвовавших «в спасении» Нотр-Дам-де-Пари, передает BFM TV.

Известно, что Эммануэль Макрон решил наградить пожарных «почетной медалью за мужество и преданность делу» после многочасовой работы по тушению пожара в соборе Парижской Богоматери.

Глава государства примет в Елисейском дворце 270 пожарных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля 2019 года в Париже пройдет церемония чествования пожарных и всех тех, кто принимал участие в тушение пожара, обрушившегося на собор Парижской Богоматери вечером 15 апреля.

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