Переориентироваться на Россию не собирается: о заявлениях Зеленского

Москва, , 14:47 — REGNUM Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского уже опровергла эту информацию о том, что он готовится к встрече с Трампом, хотя не очень понятно, зачем кому бы то ни было устраивать подобный вброс, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

У электората Зеленского эта информация явно не вызвала бы неприязни — большая часть украинцев по-прежнему настроена прозападно и видит в США благодетеля, который в силах решить все проблемы страны. Да и сам Зеленский в своих заявлениях отнюдь не изъявлял желания переориентироваться на Россию или хотя бы вести разновекторную политику.

«Недавний визит к Макрону также лежит в русле политики нынешнего президента Украины Петра Порошенко, да и высказывания относительно статуса Крыма, Донбасса и Минских соглашений не дают надежды на улучшение отношений с Москвой», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля российские СМИ с некоторым удивлением передали, что кандидат в президенты Украины и вероятный шестой президент этой страны Владимир Зеленский выступил против предусмотренного Минскими соглашениями особого статуса для Донбасса.

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