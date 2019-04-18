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Опубликован перечень товаров, запрещенных в торговле с Украиной

Политика

Вывозить из России на территорию Украины запрещено нефть и нефтепродукты

Опубликован перечень товаров, запрещенных в торговле с Украиной
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ограничение

Москва, 18 апреля 2019, 14:29 — REGNUM  Правительство России расширило запрет на ввоз украинских товаров и ограничило поставки отечественных товаров на Украину. Соответствующее постановление опубликовано 18 апреля на официальном портале правительства.

В документе указано, что вывозить из России на территорию Украины запрещено нефть и нефтепродукты, каменнугольные масла, этилен и пропилен, нефтяной вазелин и кокс, битумные смеси, этан, бутан, бензол и толуол, а также другие углеводородные соединения.

Вывоз ряда товаров возможен с разрешения Минэкономразвития. Это в том числе каменный и бурый уголь, кокс из каменного угля, бензин и дизельное топливо, другие сжиженные газы.

К ввозу в Россию запрещены такие украинские товары, как бумага и картон, упаковочная тара, отдельные категории одежды и обуви, проволока, трубы, канаты, стальная эмалированная посуда, трубоукладчики, бульдозеры и погрузчики некоторых категорий.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о расширении ответных мер против Киева, который ввел новые санкции против Москвы. Россия вынуждена защищать свои интересы и ответить на недружественные действия Украины, пояснил он.

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Санкции Украины в отношении России и контрмеры
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