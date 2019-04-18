Не внесший в декларацию 27 квартир курский депутат защищает честь в суде

Курск, , 13:54 — REGNUM Депутат Курской областной думы от КПРФ Игорь Астапов подал в суд на областную прокуратуру, которая нашла у его супруги 27 квартир, не внесённых в отчёт о доходе и собственности депутата за 2016 год. Как сообщил портал «Друг для друга», иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Астапова рассматривает Ленинский районный суд Курска.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году прокурор сообщил, что Астапов не представил сведения о расходах супруги в 2016 году на приобретение 27 квартир общей стоимостью более 38 млн рублей. Стоимость этой недвижимости превысила совокупный доход семьи за три года, предшествовавших отчетном периоду.

Прокуратура со второй попытки через суд добилась, чтобы вопрос о лишении Астапова депутатских полномочий был вынесен на голосование в облдуме, однако депутаты проголосовали против лишения его полномочий. Прокуратура потребовала признать действия депутатов незаконными, и Ленинский районный суд обязал областную думу прекратить полномочия депутата Игоря Астапова. Сам Астапов заявлял, что не является депутатом на постоянной основе, поэтому не обязан отчитываться о доходах жены. Он по-прежнему занимает место в облдуме.

Теперь депутат через суд требует признать сведения, распространённые прокуратурой, недостоверными и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Рассмотрение иска началось 18 апреля.

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