Зеленского обвинили в копировании кампании фейковой партии «Единая Эстония»

Киев, , 12:47 — REGNUM Политтехнологи кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского полностью скопировали предвыборную кампанию 2010 года фейковой партии актеров «Единая Эстония». Об этом 18 апреля заявила в эфире одного из украинских телеканалов внефракционный депутат Верховной Рады Виктория Пташник.

«Все что сейчас происходит мне напоминает определенные манипуляции, которые ранее имели место в Эстонии. Там был театр, актеры которого решили создать фейковую партию. Они её назвали «Единая Эстония»… Они решили обещать избирателю все, что он хочет, занимались откровенным популизмом и выходили с потенциальными избирателями на улицы для их уборки. Организовывали против себя провокации, записывали видео ролики, вбрасывали их в интернет. У них были школы избирателей, чтобы привлекать людей. Они обещали писать программу с избирателями», — рассказала Пташник.

Она напомнила, что на партийном конгрессе, который собрал 7 тыс. человек, создатели партии признались, что провели социальный эксперимент, который показал недостатки демократии.

«Все это завершилось огромным конгрессом. Там было 7 тыс. мест, не 60 тыс. как у нас. На нём они показывали новые лица и создали зрителям ощущение, что они принимают участие в создании партии, проводят избрание её руководства. Для этого запустили онлайн голосование… После они вышли и сказали: «Это был огромный социальный эксперимент, потому что они не мошенники, чтобы обманывать избирателей. Мы хотели вам показать, как можно манипулировать демократией и как можно манипулировать людьми», — рассказала Пташник.

«И сегодня все это я вижу у нас. Такое ощущение, что отдельные политтехнологи посмотрели на 2010 год, что происходило в Эстонии и попытались переложить это фактически на события в Украине… Если там это был социальный эксперимент, то у нас это реальность. Это не может не ужасать», — добавила она.

Депутат также прогнозирует, что в случае победы на президентских выборах Зеленский продолжит избегать прессы до парламентских выборов.

«Существует стратегия, если он будет избран президентом, пытаться как можно дольше продержать его и не показывать гражданам Украины, которые его избрали. Это может звучать сюрреалистично, но такая реальность. Осенью нас ждут парламентские выборы. В настоящее время рейтинг партии «Слуга народа», о которой никто ничего не знает: кем наполнен её список, какая программа этой партии, кто за ней стоит, но у неё самый высокий рейтинг. У сотрудников штаба есть опасения, если он выйдет в прямые эфиры и начнет говорить с людьми, то эти рейтинги могут очень быстро упасть еще до осени. А им нужно еще в парламент завести свою партию», — подытожила Пташник.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% протоколов голосования на президентских выборах. На первом месте — шоумен Владимир Зеленский (30,24%). На втором — действующий президент Петр Порошенко с 15,95% голосов. Тройку замыкает лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 13,4%. Во второй тур выборов состоится 21 апреля.