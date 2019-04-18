В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Ким Чен Ына

Москва, , 12:44 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына находится в стадии подготовки, заявил 18 апреля журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Встреча находится в стадии подготовки, как только будет информация окончательная по всем модальностям встречи, времени, месту, мы вас проинформируем», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники в Москве сообщило, что встреча Путина и Ким Чен Ына может состояться до конца апреля.

Отметим, что российский лидер примет участие в форуме «Один пояс — один путь» в Китае. Отмечалось, что встреча Путина с главой КНДР может состояться за несколько дней до этого мероприятия или непосредственно после него во Владивостоке.

Читайте также: Встреча лидеров России и КНДР может состояться до конца апреля — СМИ