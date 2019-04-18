Песков: дебаты Зеленского и Порошенко — любопытное зрелище

Москва, , 12:39 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с интересом будет наблюдать за предстоящими 19 апреля дебатами кандидатов на высший руководящий пост Украины шоумена Владимира Зеленского и действующего президента страны Петра Порошенко. Об этом официальный представитель Кремля заявил журналистам 18 апреля.

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Песков добавил, что собирается выяснить, где можно будет посмотреть публичный обмен мнениями претендентом на пост президента Украины перед вторым туром голосования.

«Любопытное, наверное, будет зрелище», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства не знает, собирается ли президент РФ Владимир Путин смотреть дебаты Зеленского и Порошенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта на Украине состоялись выборы президента страны. По результатам первого никто из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов. Во втором туре, который назначен на 21 апреля, встретятся шоумен Владимир Зеленский, заручившийся поддержкой 30,24% избирателей, и нынешний глава государства Петр Порошенко, за которого проголосовали 15,95% избирателей.

Оппоненты долгое время не могли договориться о месте и дате проведения дебатов. 16 апреля кандидаты в президенты Украины подписали соглашение о дебатах на стадионе «Олимпийский» в Киеве, которые состоятся 19 апреля.

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