Четверг, 18 Апреля 2019 года
12:35:05 МСК

Конец стабильности: в Молдавии началось падение национальной валюты

Политика

В Нацбанке успокаивают, в правящей Демпартии намекают на политику

Кишинёв, 18 апреля 2019, 12:33 — REGNUM  Курс молдавского лея с начала апреля упал более чем на 3%, что вызвало ажиотаж среди населения. Нацбанк Молдавии был вынужден выступить с заверением, что валютному рынку страны ничего не грозит, передает ИА REGNUM.

«Есть небольшие расхождения между спросом и предложением иностранной валюты. Сейчас местный валютный рынок находится в фазе перестройки, и Нацбанк пристально следит за курсом валют», — заявили в Нацбанке. Так также добавили, что готовы вмешаться в ситуацию на валютном рынке в случае необходимости, и что цель — обеспечить стабильность цен.

Последнее сильное падение курса молдавского лея было в начале 2015 года, когда стало известно о краже 1 млрд евро из банковской системы страны. Тогда молдавская валюта обесценилась почти в два раза, потом курс стабилизировался, а в последний год лей даже несколько укрепился.

Молдавские СМИ, подконтрольные правящей Демпартии, уже транслируют идею о том, что ослабление валюты связано с политической ситуацией с стране и неопределенностью с созданием будущей правящей коалиции и формированием правительства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Молдавии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить