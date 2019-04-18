Конец стабильности: в Молдавии началось падение национальной валюты

Кишинёв, , 12:33 — REGNUM Курс молдавского лея с начала апреля упал более чем на 3%, что вызвало ажиотаж среди населения. Нацбанк Молдавии был вынужден выступить с заверением, что валютному рынку страны ничего не грозит, передает ИА REGNUM.

«Есть небольшие расхождения между спросом и предложением иностранной валюты. Сейчас местный валютный рынок находится в фазе перестройки, и Нацбанк пристально следит за курсом валют», — заявили в Нацбанке. Так также добавили, что готовы вмешаться в ситуацию на валютном рынке в случае необходимости, и что цель — обеспечить стабильность цен.

Последнее сильное падение курса молдавского лея было в начале 2015 года, когда стало известно о краже 1 млрд евро из банковской системы страны. Тогда молдавская валюта обесценилась почти в два раза, потом курс стабилизировался, а в последний год лей даже несколько укрепился.

Молдавские СМИ, подконтрольные правящей Демпартии, уже транслируют идею о том, что ослабление валюты связано с политической ситуацией с стране и неопределенностью с созданием будущей правящей коалиции и формированием правительства.