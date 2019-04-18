Кузница кадров: пресс-секретарем минфина США станет бывшая телеведущая Fox

Вашингтон, , 12:39 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа нанимает бывшего комментатора Fox News Монику Кроули на должность пресс-секретаря министерства финансов, сообщает 17 апреля The Washington Examiner.

Кроули присоединится к коллективу министра финансов Стивена Мнучина в качестве помощника госсекретаря по связям с общественностью и заменит уходящего пресс-секретаря Тони Сэйега.

Кроули планировалось присоединить к администрации в 2016 году в качестве старшего помощника по коммуникациям советника по национальной безопасности, но она решила не браться за эту работу после того, как попала под шквал критику за плагиат части ее книги и кандидатской диссертации.

Кроули работала в Fox News с первого же года существования организации (1996) по 2017, когда она завершила контакт с намерением перейти в Белый дом. Она не будет первым бывшим сотрудником Fox News, присоединившимся к администрации Трампа. Среди других — советник по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретари госдепартамента Морган Ортагус и Хизер Науэрт (экс) , директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Мерседес Шлапп и бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.